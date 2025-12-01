Во Львовской области пенсионер напал на ТЦК и избил военного: как его наказали

Иллюстративное фото

Во Львовской области суд рассматривал дело пенсионера, который ударил сотрудника ТЦК. Стало известно, какой приговор ему вынес суд

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2025 года, когда военные ТЦК в Стрые осуществляли меры оповещения военнообязанных, передвигались на автомобиле Hyundai. Около 18 часов между ними и военнообязанным произошел конфликт. В эту ссору вмешался обвиняемый пенсионер Петр Фединец.

Когда сотрудник ТЦК сел в служебный автомобиль, пенсионер подошел и ударил его кулаком в нос, повлекши синяки. Эксперты квалифицировали телесное повреждение как легкое.

На суде мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговором суда пенсионера освободили от основного наказания, установив год испытательного срока. Приговор еще не может быть обжалован.

Напомним, ранее на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.