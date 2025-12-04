12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
У Львові чоловік вбив військового ТЦК

3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.

Правоохоронці затримали зловмисника. Розпочало кримінальне провадження. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оперативне командування "Захід" також прокоментувало трагедію. Представники командування розповіли, що зловмисник завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу.

"Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

