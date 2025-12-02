11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
02 декабря 2025, 10:51

На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента

02 декабря 2025, 10:51
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Ивано-Франковской области заместитель начальника Верховинского ТЦК и СП нанес около 20 ударов кулаком в военнообязанном запахе, которого в это время удерживали его подчиненные

Об этом говорится в определении Ивано-Франковского городского суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 ноября.

Отмечается, что пострадавший требовал объективного заключения военно-врачебной комиссии.

"Установлено, что заместитель начальника районного ТЦК превышал свои служебные полномочия, предоставив указание подчиненным держать потерпевшего, а сам нанес не менее 20 ударов кулаком в пах, что привело к ампутации левого яичка", – говорится в постановлении.

Также документ свидетельствует, что заместитель начальника вместе с подчиненными систематически применяли физическую силу, психологическое давление и пытки к лицам, доставленным в помещения ТЦК и Верховинскую ЦРБ.

Как сообщили корреспонденту "Укринформа", по информации Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, речь идет о подполковнике, задержанном работниками ГБР. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Как известно, суд 22 ноября применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, ранее в Киеве во время "бусификации" парень получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он скончался в больнице.

Ивано-Франковская область мобилизация ТЦК
