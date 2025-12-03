Во Львове возле жилых домов нашли гранату времен Первой мировой войны

Фото: ГСЧС Львовщины

Во Львове на улице Людкевича спасатели уничтожили боеприпас времен Первой мировой войны

Об этом сообщило ГУ ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что во вторник, 2 декабря, рабочие, проводя земляные работы, заметили в почве подозрительный предмет, похожий на боеприпас, и сообщили о нем спасателям.

Саперы установили, что найденный предмет – немецкая ручная граната времен I Мировой войны. Самое опасное, что она пролежала в земле всего в нескольких метрах от дороги и жилых домов.

Специалисты ГСЧС осторожно изъяли устаревший взрывоопасный предмет и уничтожили его в установленном порядке.

Спасатели отмечают, что боеприпасы не стареют и остаются опасными независимо от времени.

При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и звонить по телефону 101.

Напомним, в одном из парков Киева мужчина обнаружил артснаряд. Саперы установили, что это артиллерийский снаряд калибра 107 мм, оставшийся еще со Второй мировой войны. Боеприпас был изъят.