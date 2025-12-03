Во Львове возле жилых домов нашли гранату времен Первой мировой войны
Во Львове на улице Людкевича спасатели уничтожили боеприпас времен Первой мировой войны
Об этом сообщило ГУ ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
Отмечается, что во вторник, 2 декабря, рабочие, проводя земляные работы, заметили в почве подозрительный предмет, похожий на боеприпас, и сообщили о нем спасателям.
Саперы установили, что найденный предмет – немецкая ручная граната времен I Мировой войны. Самое опасное, что она пролежала в земле всего в нескольких метрах от дороги и жилых домов.
Специалисты ГСЧС осторожно изъяли устаревший взрывоопасный предмет и уничтожили его в установленном порядке.
Спасатели отмечают, что боеприпасы не стареют и остаются опасными независимо от времени.
При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и звонить по телефону 101.
Напомним, в одном из парков Киева мужчина обнаружил артснаряд. Саперы установили, что это артиллерийский снаряд калибра 107 мм, оставшийся еще со Второй мировой войны. Боеприпас был изъят.