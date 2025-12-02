21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочек": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов

Во Львове стражи порядка разоблачили очередную «фабрику отсрочок», где работники Территориального центра комплектования (ТЦК), бывший налоговый фискал и их гражданский союзник незаконно продавали отсрочки от мобилизации за 1 000–3 000 долларов США

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Они предлагали фальшивые справки о непригодности к службе и другие документы во избежание призыва.

Правоохранители задокументировали предоставленные взятки на общую сумму 21 000 долларов. Во время обысков изъяты военно-учетные и медицинские документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Всем фигурантам дела грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Они также могут понести ответственность за организацию и участие в незаконном обращении документов, касающихся военной службы, и создание условий для уклонения от мобилизации.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

