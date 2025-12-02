13:30  02 декабря
02 декабря 2025, 19:10

Во Львове установили новогоднюю елку: праздничное открытие уже в эту пятницу - видео

02 декабря 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Во Львове официально установили новогоднюю елку, которая станет центральной праздничной аттракцией этого года. Елку высотой 14 метров подарила городу семья Пашечко из Сокольников. Дерево имеет 18 лет и стало символом щедрости и единства.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает RegioNews.

На конкурс предоставленных елок было подано более 15 заявок от жителей Львова и Львовской общины. Однако именно это дерево одержало победу благодаря своей красоте, высоте и возможности безопасно срезать его.

"Каждая елка имеет свою историю. Это дерево не просто дерево — это целая история о памяти, щедрости и желании делиться чем-нибудь сокровенным", — отметила Марта Бешлей, руководитель управления культуры Львова.

Елка начала свой путь в 2007 году как маленькое деревце высотой около метра, первоначально стоявшее в квартире на Сыхове. Летом оно было пересажено в Сокольники, где росло вместе с внуками семьи.

Ольга Пашечко, владелица елки, поделилась, что семья традиционно украшала дерево на Рождество, и со временем оно стало настолько большим, что могло представлять опасность для окрестных домов во время сильных ветров. Потому и возникла идея подарить его городу: "Мы очень счастливы, что можем подарить эту елку львовянам и привнести праздничную радость".

Праздничное открытие елки состоится уже в эту пятницу, 8 декабря, в 18:00 на площади перед Оперным театром. Львовян и гостей города приглашают присоединиться к торжественной церемонии.

Это уже стало традицией, что город устраивает праздничное открытие елки в канун Дня Святого Николая, и этот год не является исключением. Так что 12-метровая красавица на площади перед театром будет радовать горожан и туристов на протяжении всего праздничного сезона.

Львов елка
