Во Львове официально установили новогоднюю елку, которая станет центральной праздничной аттракцией этого года. Елку высотой 14 метров подарила городу семья Пашечко из Сокольников. Дерево имеет 18 лет и стало символом щедрости и единства.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает RegioNews.

На конкурс предоставленных елок было подано более 15 заявок от жителей Львова и Львовской общины. Однако именно это дерево одержало победу благодаря своей красоте, высоте и возможности безопасно срезать его.

"Каждая елка имеет свою историю. Это дерево не просто дерево — это целая история о памяти, щедрости и желании делиться чем-нибудь сокровенным", — отметила Марта Бешлей, руководитель управления культуры Львова.

Елка начала свой путь в 2007 году как маленькое деревце высотой около метра, первоначально стоявшее в квартире на Сыхове. Летом оно было пересажено в Сокольники, где росло вместе с внуками семьи.

Ольга Пашечко, владелица елки, поделилась, что семья традиционно украшала дерево на Рождество, и со временем оно стало настолько большим, что могло представлять опасность для окрестных домов во время сильных ветров. Потому и возникла идея подарить его городу: "Мы очень счастливы, что можем подарить эту елку львовянам и привнести праздничную радость".

Праздничное открытие елки состоится уже в эту пятницу, 8 декабря, в 18:00 на площади перед Оперным театром. Львовян и гостей города приглашают присоединиться к торжественной церемонии.

Это уже стало традицией, что город устраивает праздничное открытие елки в канун Дня Святого Николая, и этот год не является исключением. Так что 12-метровая красавица на площади перед театром будет радовать горожан и туристов на протяжении всего праздничного сезона.