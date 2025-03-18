В одном из парков Киева мужчина нашел артснаряд
Боеприпас обнаружили в парке "Феофания" в Голосеевском районе города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Мужчина во время прогулки заметил среди опавших листьев подозрительный металлический предмет.
Саперы установили, что это артиллерийский снаряд калибра 107 мм, оставшийся еще со времен Второй мировой войны. Боеприпас изъяли.
Напомним, ранее в Киеве женщина нашла гранату, застрявшую в дереве.
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