Во Львовской области пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде
Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили нарушителя, пытавшегося пересечь границу незаконно и с креативным, но провальным подходом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, 23-летний украинец пытался скрыться в нише для матрасов в поезде "Запорожье-Перемышль" и избежать пограничного контроля.
Юноша присоединился к семье, матери и сестре, в одном из купе, надеясь таким образом остаться незамеченным. Однако его заметили пограничники и задержали.
Теперь мужчине грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.
Как сообщалось, во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет. Событие произошло 20 августа 2025 года на пункте пропуска "Шегини".
