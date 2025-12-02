13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 15:56

Во Львовской области пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде

02 декабря 2025, 15:56
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда разоблачили нарушителя, пытавшегося пересечь границу незаконно и с креативным, но провальным подходом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 23-летний украинец пытался скрыться в нише для матрасов в поезде "Запорожье-Перемышль" и избежать пограничного контроля.

Юноша присоединился к семье, матери и сестре, в одном из купе, надеясь таким образом остаться незамеченным. Однако его заметили пограничники и задержали.

Теперь мужчине грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет. Событие произошло 20 августа 2025 года на пункте пропуска "Шегини".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
побег за границу ГПСУ граница поезд Львов
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
01 декабря 2025, 16:56
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности
26 ноября 2025, 07:55
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Киевский ТРЦ "Гулливер" частично возобновит свою работу: что известно
02 декабря 2025, 17:34
На фронте погиб режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко: когда состоится прощание
02 декабря 2025, 17:05
СБУ задержала британца, которого считают причастным к убийствам Парубия и Фарион
02 декабря 2025, 16:55
Буданов был одним из тех, кого Офис, в лице Ермака, методически прессовал
02 декабря 2025, 16:39
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 16:34
В Харькове медики спасли жизнь женщине с инфарктом
02 декабря 2025, 16:25
Главная опасность этого так называемого переговорного процесса – дезориентация общества
02 декабря 2025, 16:11
Удар по Краматорску: в результате атаки по 9-этажке погиб человек
02 декабря 2025, 15:45
Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи: сменили меру пресечения на ночной домашний арест
02 декабря 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »