03 грудня 2025, 14:59

У Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни

03 грудня 2025, 14:59
Фото: ДСНС Львівщини
У Львові на вулиці Людкевича рятувальники знищили боєприпас часів Першої світової війни

Про це повідомило ГУ ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що у вівторок, 2 грдуня, робітники, проводячи земляні роботи, помітили у ґрунті підозрілий предмет, схожий на боєприпас, і повідомили про нього рятувальникам.

Сапери встановили, що знайдений предмет – німецька ручна граната часів І Світової війни. Найнебезпечніше те, що вона пролежала в землі всього за кілька метрів від дороги та житлових будинків.

Фахівці ДСНС обережно вилучили застарілий вибухонебезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку.

Рятувальники наголошують, боєприпаси не старіють і залишаються небезпечними незалежно від часу.

У разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань та телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, в одному з парків Києва чоловік знайшов артснаряд. Сапери встановили, що це артилерійський снаряд калібру 107 мм, який залишився ще з часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили.

