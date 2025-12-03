У Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни

Фото: ДСНС Львівщини

У Львові на вулиці Людкевича рятувальники знищили боєприпас часів Першої світової війни

Про це повідомило ГУ ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що у вівторок, 2 грдуня, робітники, проводячи земляні роботи, помітили у ґрунті підозрілий предмет, схожий на боєприпас, і повідомили про нього рятувальникам.

Сапери встановили, що знайдений предмет – німецька ручна граната часів І Світової війни. Найнебезпечніше те, що вона пролежала в землі всього за кілька метрів від дороги та житлових будинків.

Фахівці ДСНС обережно вилучили застарілий вибухонебезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку.

Рятувальники наголошують, боєприпаси не старіють і залишаються небезпечними незалежно від часу.

У разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань та телефонувати за номером 101.

