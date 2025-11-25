14:55  25 ноября
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 14:39

Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте

25 ноября 2025, 14:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Новояворовске во Львовской области в результате ДТП с участием автобуса погибла женщина. Полиция выясняет детали инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 25 ноября, около 06:30 на улице Шевченко.

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель автобуса "Эталон" наехал на 61-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет и возможно лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Винницкой области в ДТП попали грузовик и две легковушки. В результате аварии травмированы пять человек. У всех водителей отобрали образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Транспортные средства поместили на арестплощадку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД полиция авария Львовская область женщина
Проигнорировал светофор: на Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с локомотивом
25 ноября 2025, 11:26
В Буче подростки запускали пиротехнику в людей: составили протоколы на родителей
25 ноября 2025, 09:56
Смертельное ДТП на Прикарпатье: погибший и раненые
24 ноября 2025, 16:45
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали
25 ноября 2025, 15:26
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться
25 ноября 2025, 15:06
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
25 ноября 2025, 14:55
Директор НАБУ заверил, что Бюро продолжает расследование "дела Миндича"
25 ноября 2025, 14:37
Ветераны Харьковщины могут получить до 20 000 грн на развитие бизнеса
25 ноября 2025, 14:28
В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с необычной контрабандой
25 ноября 2025, 14:07
В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7
25 ноября 2025, 14:01
РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ
25 ноября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »