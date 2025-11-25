Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте

Фото: Национальная полиция

В Новояворовске во Львовской области в результате ДТП с участием автобуса погибла женщина. Полиция выясняет детали инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 25 ноября, около 06:30 на улице Шевченко.

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель автобуса "Эталон" наехал на 61-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет и возможно лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

