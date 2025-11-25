17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 14:39

На Львівщині автобус наїхав на жінку – вона загинула на місці

25 листопада 2025, 14:39
Фото: Національна поліція
У Новояворівську на Львівщині внаслідок ДТП за участю автобуса загинула жінка. Поліція з'ясовує деталі інциденту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 листопада, близько 06:30 на вулиці Шевченка.

За попередніми даними поліції, 51-річний водій автобуса "Еталон" наїхав на 61-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та можливе позбавлення права керувати транспортними засобами до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.

Нагадаємо, на Вінниччині в ДТП потрапили вантажівка та два легковики. Внаслідок аварії травмовані п'ятеро людей. У всіх водіїв відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик.

