25 ноября 2025, 11:26

Проигнорировал светофор: на Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с локомотивом

25 ноября 2025, 11:26
Фото: Национальная полиция
На Староконстантиновщине микроавтобус столкнулся с локомотивом. К счастью, никто не пострадал. Полицейские составили административный протокол

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября около 11:30 в селе Большой Чернятин Староконстантиновской общины.

По информации полиции, 69-летний житель Хмельницкого начал движение из-за железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества). Степень наказания определит суд.

Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе авто сбило 46-летнего мужчину . Пострадавший в момент ДТП находился в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель автомобиля предварительно трезв.

