Проигнорировал светофор: на Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с локомотивом
На Староконстантиновщине микроавтобус столкнулся с локомотивом. К счастью, никто не пострадал. Полицейские составили административный протокол
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября около 11:30 в селе Большой Чернятин Староконстантиновской общины.
По информации полиции, 69-летний житель Хмельницкого начал движение из-за железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
На водителя составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества). Степень наказания определит суд.
