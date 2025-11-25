Фото: полиция

Полицейские привлекли к ответственности родителей подростков, использовавших пиротехнику в Буче

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время мониторинга соцсетей 24 ноября полицейские обнаружили в одном из телеграм-каналов видео: у подземного перехода в Буче подростки направили пиротехнику в сторону прохожего. К счастью, мужчина не пострадал.

По факту происшествия сведения внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Ювенальные полицейские установили личности участников: бросившего пиротехнику 12-летнего мальчика и его 14-летнего товарища, фиксировавшего это на видео.

На родителей юношей составили админматериалы по ч. 1 и ч. 3 ст. 184 КУоАП.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 18-летнего юношу, который избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе.