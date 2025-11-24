Стрілянина на подвір'ї львівської школи: Садовий відреагував на інцидент

Фото: dyvys.info

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію, яка сталася на території львівської школи, підкресливши, що будь-яка зброя на в навчальному закладі – неприпустима

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Будь-яка зброя на території школи – це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом – незалежно від того, хто ця людина", – наголосив Садовий.

Він наголосив, що у школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Водночас, за його словами, внаслідок сутички один із чоловіків отримав поранення. Його стан стабільний, задовільний, медичну допомогу надають у міській лікарні.

Правоохоронці працюють на місці та з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, подія сталась вранці 24 листопада у Сихівському районі Львова. На подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 відбулась стрілянина. Батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.