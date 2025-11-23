Фото: Национальная полиция Украины

В Днепре во время конфликта между тремя мужчинами двое получили ранения в результате стрельбы

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Самарском районе Днепра 22 ноября вечером произошла потасовка между тремя мужчинами, во время которой один из участников применил огнестрельное оружие. Двое горожан возрастом 22 и 47 лет, получили ранения и были госпитализированы в местную больницу.

Задержанный подозреваемый ожидает досудебного расследования

46-летнему мужчине, открывшему огонь, объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство, незаконном обращении с оружием и хулиганстве. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия, в частности, допрос задержанного и осмотр места происшествия.

Инцидент произошел недалеко от школы №129 в Приднепровске. Очевидцы рассказали, что сначала между участниками возник конфликт, переросший в драку. После этого раздались выстрелы, что повлекло за собой ранения пострадавших.

Стрельба произошла вечером 22 ноября

Правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, включая мотивы стрелка и последовательность событий. Расследование продолжается, и правоохранители отмечают необходимость установления полной хронологической цепи событий.

