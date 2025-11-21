На Львовщине муж задушил жену из-за ревности
В Дрогобыче задержали мужчину. Его подозревают в убийстве жены
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
17 ноября в одной из квартир в Дрогобыче обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Как предварительно выяснили, между 47-летним мужчиной и его 39-летней женой произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта он задушил женщину.
Сейчас мужчина задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Психологическое давление войны: на Днепропетровщине удалось спасти двух человек после попытки суицида
21 ноября 2025, 21:18На Львовщине – пятый летальный случай лептоспироза в 2025 году
21 ноября 2025, 20:50В Киевской области пьяный мужчина бросил гранату в стену во время ссоры с женой
21 ноября 2025, 20:50Россия наступает на Покровск: враг закрепляется в центре города – DeepState
21 ноября 2025, 20:35В Ивано-Франковске расследуют смерть выпавшей из многоэтажного дома женщины
21 ноября 2025, 20:15Путин подтвердил получение мирного плана США по 28 пунктам для Украины
21 ноября 2025, 19:59В Житомире младенца нашли на помойке: полицейские нашли 15-летнюю мать
21 ноября 2025, 19:55Масштабные сбои наблюдаются на украинских сайтах и сервисах из-за проблем с Cloudflare
21 ноября 2025, 19:40Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
21 ноября 2025, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все блоги »