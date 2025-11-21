Фото: Нацполиция

В Дрогобыче задержали мужчину. Его подозревают в убийстве жены

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

17 ноября в одной из квартир в Дрогобыче обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Как предварительно выяснили, между 47-летним мужчиной и его 39-летней женой произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта он задушил женщину.

Сейчас мужчина задержан. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.