Российские удары по Львову уничтожили склад медицинской помощи для сотен больниц

Фото: Укринформ

Российские комбинированные удары по Львову уничтожили один из составов медицинской гуманитарной помощи, которую для Украины собрала американская благотворительная организация

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала вице-президент медицинских проектов Nova Ukraine Оксана Гологорская, передает RegioNews.

По ее словам, на складе хранилось оборудование и материалы для более чем 600 больниц и медицинских клиник по всей стране. Среди потерь ультразвуковые системы, медицинские расходные материалы и инструменты для операций.

"Больницы, особенно в прифронтовых и пострадавших регионах, работают на грани своих возможностей, и каждая задержка или потеря оборудования означает меньшую способность оказывать своевременную медицинскую помощь", – подчеркнула Гологорская.

Она отметила, что такие атаки являются ежедневным риском войны, и последний удар нанес значительные потери ресурсам и времени нескольких организаций. Несмотря на это, команда Nova Ukraine уже работает над восстановлением запасов и обеспечением непрерывности поставок в больницы.

Напомним, ночью 19 ноября российская армия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. Уничтожено современное отделение "Укрпочты".