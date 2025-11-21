Российские удары по Львову уничтожили склад медицинской помощи для сотен больниц
Российские комбинированные удары по Львову уничтожили один из составов медицинской гуманитарной помощи, которую для Украины собрала американская благотворительная организация
Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала вице-президент медицинских проектов Nova Ukraine Оксана Гологорская, передает RegioNews.
По ее словам, на складе хранилось оборудование и материалы для более чем 600 больниц и медицинских клиник по всей стране. Среди потерь ультразвуковые системы, медицинские расходные материалы и инструменты для операций.
"Больницы, особенно в прифронтовых и пострадавших регионах, работают на грани своих возможностей, и каждая задержка или потеря оборудования означает меньшую способность оказывать своевременную медицинскую помощь", – подчеркнула Гологорская.
Она отметила, что такие атаки являются ежедневным риском войны, и последний удар нанес значительные потери ресурсам и времени нескольких организаций. Несмотря на это, команда Nova Ukraine уже работает над восстановлением запасов и обеспечением непрерывности поставок в больницы.
Напомним, ночью 19 ноября российская армия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. Уничтожено современное отделение "Укрпочты".