Російські удари по Львову знищили склад медичної допомоги для сотень лікарень

Фото: Укрінформ

Російські комбіновані удари по Львову знищили один зі складів медичної гуманітарної допомоги, яку для України зібрала американська благодійна організація

Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла віцепрезидентка медичних проєктів Nova Ukraine Оксана Гологорська, передає RegioNews.

За її словами, на складі зберігалося обладнання та матеріали для понад 600 лікарень і медичних клінік по всій країні. Серед втрат – ультразвукові системи, медичні витратні матеріали та інструменти для операцій.

"Лікарні, особливо в прифронтових та постраждалих регіонах, працюють на межі своїх можливостей, і кожна затримка або втрата обладнання означає меншу спроможність надавати своєчасну медичну допомогу", – підкреслила Гологорська.

Вона зазначила, що такі атаки є щоденним ризиком війни, і останній удар завдав значних втрат ресурсам та часу кількох організацій. Попри це, команда Nova Ukraine вже працює над відновленням запасів і забезпеченням безперервності поставок до лікарень.

Нагадаємо, уночі 19 листопада російська армія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок атаки постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. Знищено сучасне відділення "Укрпошти".