Російські удари по Львову знищили склад медичної допомоги для сотень лікарень
Російські комбіновані удари по Львову знищили один зі складів медичної гуманітарної допомоги, яку для України зібрала американська благодійна організація
Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла віцепрезидентка медичних проєктів Nova Ukraine Оксана Гологорська, передає RegioNews.
За її словами, на складі зберігалося обладнання та матеріали для понад 600 лікарень і медичних клінік по всій країні. Серед втрат – ультразвукові системи, медичні витратні матеріали та інструменти для операцій.
"Лікарні, особливо в прифронтових та постраждалих регіонах, працюють на межі своїх можливостей, і кожна затримка або втрата обладнання означає меншу спроможність надавати своєчасну медичну допомогу", – підкреслила Гологорська.
Вона зазначила, що такі атаки є щоденним ризиком війни, і останній удар завдав значних втрат ресурсам та часу кількох організацій. Попри це, команда Nova Ukraine вже працює над відновленням запасів і забезпеченням безперервності поставок до лікарень.
Нагадаємо, уночі 19 листопада російська армія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок атаки постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. Знищено сучасне відділення "Укрпошти".