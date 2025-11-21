Российский авиаудар по Запорожью: уже 10 пострадавших
В Запорожье количество раненых в результате российского удара управляемыми авиабомбами вечером 20 ноября возросло до десяти человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, люди продолжают обращаться за помощью к врачам после ночной атаки на город.
"На данный момент медики фиксируют 10 запорожцев, нуждающихся в помощи", - написал Федоров.
Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек. Также было известно о восьми пострадавших. Ликвидация последствий удара продолжается.
Впоследствии в сети появилось видео момента прилета российской авиабомбы по Шевченковскому району Запорожья.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
21 ноября 2025, 12:15Галущенко пришел на допрос в НАБУ – СМИ
21 ноября 2025, 11:52В Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах": цена вопроса – 8 тысяч долларов
21 ноября 2025, 11:45Российские удары по Львову уничтожили склад медицинской помощи для сотен больниц
21 ноября 2025, 11:39За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд
21 ноября 2025, 11:28Гибель рыбаков на Днестровском лимане на Одесщине: подробности трагедии
21 ноября 2025, 11:12В Харьковской области мужчина угрожал соседке ножом и требовал деньги
21 ноября 2025, 10:55В Киеве мужчина ограбил двух школьников: суд отправил его за решетку более 7 лет
21 ноября 2025, 10:53Россияне ночью ударили по медучреждению в Херсоне: в ГВА показали последствия
21 ноября 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »