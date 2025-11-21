Российский авиаудар по Запорожью: уже 10 пострадавших

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье количество раненых в результате российского удара управляемыми авиабомбами вечером 20 ноября возросло до десяти человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, люди продолжают обращаться за помощью к врачам после ночной атаки на город.

"На данный момент медики фиксируют 10 запорожцев, нуждающихся в помощи", - написал Федоров.

Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек. Также было известно о восьми пострадавших. Ликвидация последствий удара продолжается.

Впоследствии в сети появилось видео момента прилета российской авиабомбы по Шевченковскому району Запорожья.