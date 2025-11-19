РФ уничтожила новое современное отделение Укрпочты во Львове

иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове в результате ночной российской атаки уничтожено современное отделение Укрпочты

Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение Укрпочты во Львове. Главное – работники не пострадали", – сообщил он в Телеграмме.

По словам Смелянского, в результате атаки было уничтожено около 900 посылок.

"Срочно запускаем процесс компенсации клиентам. Отделение обязательно возобновим", – подытожил руководитель компании.

Напомним, ночью 19 ноября российская армия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки пострадал энергообъект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.