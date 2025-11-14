Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 12 ноября около 20 часов в одном из населенных пунктов Новицкой территориальной громады. Мужчина получил удар ножом от своего пасынка.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Медики госпитализировали 44-летнего местного жителя с проникающими ранениями грудной клетки, левого бедра и голени. На место инцидента приехали правоохранители. Выяснилось, что произошел бытовой конфликт.

Во время ссоры 25-летний пасынок опьянения схватил нож и нанес отчиму несколько ударов в грудную клетку и нижние конечности. Правоохранители задержали молодого человека. Теперь ему грозит лишение свободы до восьми лет.

