18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 16:30

На Львівщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем

17 листопада 2025, 16:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині нещодавно чоловік під час бійки вдарив ножем знайомого. Тепер правоохоронці його затримали

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 листопада, коли між двома місцевими жителями сталась сварка. Згодом молодший з учасників завдав старшому удару ножем в ділянку живота, після чого втік з місця події. У потерпілого діагностували у потерпілого, зокрема проникаюче поранення передньої черевної стінки.

Правоохоронці змогли знайти місце перебування зловмисника. Тепер його затримали та повідомили про підозру. Йому може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині 10 листопада сталася жахлива трагедія – 66-річний пенсіонер під час застілля з алкоголем посварився зі своїм 54-річним знайомим і вбив його, завдавши кілька ударів молотком та ножем по тілу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад поліція Львівська область
На Одещині нетверезий чоловік поранив знайому ножем через чарку горілки
14 листопада 2025, 20:24
На Рівненщині чоловік прокрався в будинок пенсіонерки, напав на неї та пограбував
14 листопада 2025, 18:55
На Прикарпатті чоловік напав із ножем на свого вітчима
14 листопада 2025, 17:20
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
В Україні почали автоматично стягувати податкові борги
17 листопада 2025, 18:34
Прокурор САП вимагає взяти Чернишова під варту із заставою 55 млн грн
17 листопада 2025, 18:32
У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп
17 листопада 2025, 18:24
У Румунії проводять евакуацію через атаку РФ на Україну: деталі
17 листопада 2025, 18:06
Голова "Укрпошти" заробляє понад пів мільйона на місяць: Ігор Смілянський розповів про своє життя та роботу
17 листопада 2025, 18:01
Вбив ударом у серце: у Кривому Розі затримали підозрюваного за вбивство 16-річного підлітка біля готелю
17 листопада 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »