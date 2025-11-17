На Львівщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем

Фото: Нацполіція

На Львівщині нещодавно чоловік під час бійки вдарив ножем знайомого. Тепер правоохоронці його затримали

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 листопада, коли між двома місцевими жителями сталась сварка. Згодом молодший з учасників завдав старшому удару ножем в ділянку живота, після чого втік з місця події. У потерпілого діагностували у потерпілого, зокрема проникаюче поранення передньої черевної стінки.

Правоохоронці змогли знайти місце перебування зловмисника. Тепер його затримали та повідомили про підозру. Йому може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід", - повідомили в поліції.

