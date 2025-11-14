На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой

Иллюстративное фото

В Бродах задержан мужчина, которого подозревают в нанесении смертельных травм сожители. Известно, что к стражам порядка обратилась женщина и сообщила, что ее соседка три дня не появлялась на работе и не выходила из квартиры.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители в квартире обнаружили тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. Ее 38-летний сожитель был в бессознательном состоянии с изрезанными запястьями. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Как выяснили правоохранители, между сожительницами произошла ссора. Тогда мужчина избил женщину, в результате чего она умерла. Сам он после этого пытался покончить с собой. Известно, что медики оказали ему необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители задержали мужчину.

"Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет", - сообщили в полиции.

