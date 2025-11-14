17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 19:15

На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой

14 ноября 2025, 19:15
Иллюстративное фото
українською мовою

В Бродах задержан мужчина, которого подозревают в нанесении смертельных травм сожители. Известно, что к стражам порядка обратилась женщина и сообщила, что ее соседка три дня не появлялась на работе и не выходила из квартиры.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители в квартире обнаружили тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. Ее 38-летний сожитель был в бессознательном состоянии с изрезанными запястьями. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Как выяснили правоохранители, между сожительницами произошла ссора. Тогда мужчина избил женщину, в результате чего она умерла. Сам он после этого пытался покончить с собой. Известно, что медики оказали ему необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители задержали мужчину.

"Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Закарпатье будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве сына. Это произошло на фоне семейной ссоры. 63-летнему закарпатцу грозит до 15 лет лишения свободы.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
