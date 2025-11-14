На Львівщині чоловік забив співмешканку до смерті, і намагався накласти на себе руки

Ілюстративне фото

У Бродах затримали чоловіка, якого підозрюють в нанесенні смертельних травм співмешканці. Відомо, що до правоохоронців звернулась жінка та повідомила, що її сусідка три дні не з'являлась на роботі та не виходила з квартири

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці у квартирі виявили тіло 46-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Її 38-річний співмешканець був у непритомному стані з порізаними зап'ястями. На тілі загиблої експерти виявили численні тілесні ушкодження.

Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. Тоді чоловік побив жінку, внаслідок чого вона померла. Сам він після цього намагався накласти на себе руку. Відомо, що медики надали йому необхідну допомогу, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці затримали чоловіка.

"Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - повідомили в поліції.

