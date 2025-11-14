17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 19:15

На Львівщині чоловік забив співмешканку до смерті, і намагався накласти на себе руки

14 листопада 2025, 19:15
У Бродах затримали чоловіка, якого підозрюють в нанесенні смертельних травм співмешканці. Відомо, що до правоохоронців звернулась жінка та повідомила, що її сусідка три дні не з'являлась на роботі та не виходила з квартири

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці у квартирі виявили тіло 46-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Її 38-річний співмешканець був у непритомному стані з порізаними зап'ястями. На тілі загиблої експерти виявили численні тілесні ушкодження.

Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями сталась сварка. Тоді чоловік побив жінку, внаслідок чого вона померла. Сам він після цього намагався накласти на себе руку. Відомо, що медики надали йому необхідну допомогу, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці затримали чоловіка.

"Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті будуть судити чоловіка, якого обвинувачують в убивстві сина. Це сталось на тлі сімейної сварки. 63-річному закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

