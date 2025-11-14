В Киевской области подростки устроили драку в электричке: полиция выясняет обстоятельства

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства инцидента с участием подростков в Бучанском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram-каналов было обнаружено видео, на котором зафиксирована потасовка между несовершеннолетними в электропоезде.

Информация внесена в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к инциденту.

После завершения проверки будет предоставлена правовая квалификация события в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Черкасской области произошла драка между 17-летним подростком и мужчиной. Событие квалифицировали как хулиганство. Полицейские устанавливают все происшествия.

Ранее в Киеве возле одного из кафе произошла драка с участием подростков. Во время ссоры произошла толкотня, а ребятам, стоявшим на террасе заведения, нанесли удары.