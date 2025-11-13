Решил заработать: во Львове разоблачили мужчину, который торговал наркотиками

Фото: Нацполиция

39-летнему жителю Львова объявили о подозрении. Известно, что он хранил и продавал запрещенные вещества

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegoNews.

Правоохранители разоблачили 39-летнего жителя Львова, который покупал и продавал наркотики. У него, в частности, были обнаружены психотропные вещества PVP и медатон. Его задержали прямо по месту жительства и уже сообщили о подозрении.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.