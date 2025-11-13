Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками

Фото: Нацполіція

39-річному жителю Львова оголосили про підозру. Відомо, що він зберігав та продавав заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegoNews.

Правоохоронці викрили 39-річного жителя Львова, який купував та продавав наркотики. У нього, зокрема, знайшли психотропні речовини PVP та медатон. Його затримали прямо за місцем проживання, і вже повідомили про підозру.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.