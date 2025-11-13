14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 19:35

Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками

13 листопада 2025, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

39-річному жителю Львова оголосили про підозру. Відомо, що він зберігав та продавав заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegoNews.

Правоохоронці викрили 39-річного жителя Львова, який купував та продавав наркотики. У нього, зокрема, знайшли психотропні речовини PVP та медатон. Його затримали прямо за місцем проживання, і вже повідомили про підозру.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Львів
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55
В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55
У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42
У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних
13 листопада 2025, 20:28
Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку
13 листопада 2025, 19:55
На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
13 листопада 2025, 19:55
Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад
13 листопада 2025, 19:52
В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
13 листопада 2025, 19:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »