Фото: Нацполиция

31-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также сбыте наркотических средств в местах лишения свободы. Стали известны подробности

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как известно, фельдшер медицинской части исправительной колонии в Харькове незаконно приобрел таблетки, содержащие в составе наркотическое средство (бупренорфин). Впоследствии он продал запрещенный препарат заключенному. Цена была 500 гривен. Через несколько дней медик купил метадон и снова продал "товар" за 400 гривен. Во время обысков у него в кабинете находили наркотики.

На суде мужчина заявил, что только помогал осужденному покупать легальное успокаивающее лекарство за собственные средства. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

