14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 18:15

Во Львовской области предприниматель избил работника ТЦК металлической трубой

12 ноября 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области правоохранитель заблокировал автомобиль работников ТЦК и металлической трубой избил одного из военных. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 6 ноября 2025 в селе Опака. На автомобиле Audi Q7 предприниматель приехал в помещение одного из ТЦК. Впоследствии мужчина перегородил проезд минивэна ТЦК и металлической трубой ударил водителя, работника роты охраны, желавшего выяснить причину перекрытия движения.

Известно, что у потерпевшего диагностировали открытую рану головы. Предприниматель после нападения скрылся с места происшествия. К нему также в машину сел один из обязанных. В тот день правоохранители задержали его и возбудили уголовное производство.

По словам предпринимателя, он не мог установить, что водитель минивэна является военным ТЦК. Задержанный заявил, что хотел передать лекарство брату, которого держали в зарешеченном помещении.

Отмечается, что мужчина проживает с дочерью, вместе с ребенком и матерью на его содержании. Суд назначил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью выйти под почти 106 тыс. грн залога.

Напомним, ранее двоих полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение ТЦК суд
В Киевской области подросток напал на прохожего и ударил ножом
12 ноября 2025, 16:22
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
Хотели фото с патрульным авто: в Ровенской судили двух мужчин за пьяную фотосессию
11 ноября 2025, 22:35
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: перекрыта одна полоса движения
12 ноября 2025, 19:07
Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
12 ноября 2025, 19:00
Безуглая призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича"
12 ноября 2025, 18:58
На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина
12 ноября 2025, 18:48
Отключение света 13 ноября: в Укрэнерго объявили графики ограничений
12 ноября 2025, 18:45
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
Устал и умоляет расторжение брака: в Ровенской области мужчина подал в суд, чтобы развестись
12 ноября 2025, 18:22
На Хмельнитчине осудили военнослужащего, который нетрезвый сбил велосипедиста
12 ноября 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »