Иллюстративное фото

Во Львовской области правоохранитель заблокировал автомобиль работников ТЦК и металлической трубой избил одного из военных. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 6 ноября 2025 в селе Опака. На автомобиле Audi Q7 предприниматель приехал в помещение одного из ТЦК. Впоследствии мужчина перегородил проезд минивэна ТЦК и металлической трубой ударил водителя, работника роты охраны, желавшего выяснить причину перекрытия движения.

Известно, что у потерпевшего диагностировали открытую рану головы. Предприниматель после нападения скрылся с места происшествия. К нему также в машину сел один из обязанных. В тот день правоохранители задержали его и возбудили уголовное производство.

По словам предпринимателя, он не мог установить, что водитель минивэна является военным ТЦК. Задержанный заявил, что хотел передать лекарство брату, которого держали в зарешеченном помещении.

Отмечается, что мужчина проживает с дочерью, вместе с ребенком и матерью на его содержании. Суд назначил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью выйти под почти 106 тыс. грн залога.

Напомним, ранее двоих полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест.