Иллюстративное фото

В Ровенском районе мужчина нанес ранение клиенту службы такси. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 10 ноября. Около 12 часов группа мужчин воспользовалась услугами службы такси. Когда они прибыли из Ровно в село Порозово, заказчики стали покидать автомобиль. Водитель попросил их заплатить, но один из пассажиров отказал ему.

Тогда произошел конфликт между 39-летним водителем и 25-летним жителем Ровно, который был с собакой. Мужчины вышли на улицу и достали ножи. При этом водитель применил к клиенту газовый баллончик, ударил его ножом в спину и уехал.

Пострадавшему диагностировали проникающее ранение грудной клетки и гематому печени. 39-летний водитель задержан.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Согласно санкции статьи ему может грозить наказание в размере от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Белой Церкви полиция задержала мужчину , напавшего на женщину на территории женского монастыря.