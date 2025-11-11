Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 июня этого года. Вечером в городе Дубно двое мужчин подошли к служебному автомобилю Toyota Corolla Департамента патрульной полиции. Один вылез на капот, где его сфотографировал второй по телефону, после чего они поменялись местами, повредив капот.

На суде мужчины признали свою вину. Они заявили, что им очень стыдно. Особенно потому, что это произошло в присутствии детей. Один из них лечится от алкогольной зависимости и планирует служить в армии, а второй — уплатил штраф за предыдущие наказания и обязался соблюдать условия испытательного срока.

Первому мужчине назначили год тюрьмы, прибавив несостоявшееся наказание, которое дало 5 лет 3 месяца. Второй мужчина получил год с испытанием на 2 года и обязанностями: в частности, публичные извинения и обязанность сообщать правоохранителям об изменении проживания или работы, не выезжать за границу без разрешения.

