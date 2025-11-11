18:44  11 ноября
11 ноября 2025, 22:35

Хотели фото с патрульным авто: в Ровенской судили двух мужчин за пьяную фотосессию

11 ноября 2025, 22:35
Фото: Нацполиция
Дубенский горрайонный суд признал виновными двух местных жителей в повреждении служебного автомобиля патрульной полиции. Оказалось, что двое пьяных мужчин хотели сделать фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 июня этого года. Вечером в городе Дубно двое мужчин подошли к служебному автомобилю Toyota Corolla Департамента патрульной полиции. Один вылез на капот, где его сфотографировал второй по телефону, после чего они поменялись местами, повредив капот.

На суде мужчины признали свою вину. Они заявили, что им очень стыдно. Особенно потому, что это произошло в присутствии детей. Один из них лечится от алкогольной зависимости и планирует служить в армии, а второй — уплатил штраф за предыдущие наказания и обязался соблюдать условия испытательного срока.

Первому мужчине назначили год тюрьмы, прибавив несостоявшееся наказание, которое дало 5 лет 3 месяца. Второй мужчина получил год с испытанием на 2 года и обязанностями: в частности, публичные извинения и обязанность сообщать правоохранителям об изменении проживания или работы, не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, ранее в Верховном суде рассматривали дело правоохранителя, забравшего с места ДТП шлем и тактические перчатки. Эти вещи он впоследствии выставил на продажу в Интернете.

полиция суд Ровенская область
11 ноября 2025
