Ілюстративне фото

У Львівській області правоохоронець заблокував автомобіль працівників ТЦК та металевою трубою побив одного із військових. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 6 листопада 2025 року в селі Опака. На автомобілі Audi Q7 підприємець приїхав до приміщення одного з ТЦК. Згодом чоловік перегородив проїзд мінівену ТЦК та металевою трубою вдарив водія, працівника роти охорони, який хотів з'ясувати причину перекриття руху.

Відомо, що в потерпілого діагностували відкриту рану голови. Підприємець після нападу втік з місця події. До нього також в машину сів один із зобов'язаних. Того дня правоохоронці затримали його та розпочали кримінальне провадження.

За словами підприємця, він не міг встановити, що водій мінівена є військовим ТЦК. Затриманий заявив, що хотів передати ліки брату, якого тримали у "заґратованому приміщенні".

Зазначається, що чоловік проживає з донькою, яка разом із дитиною та матір'ю на його утриманні. Суд призначив запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під майже 106 тис. грн застави.

Нагадаємо, раніше двох поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК у Києві, відправили під цілодобовий домашній арешт.