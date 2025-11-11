08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
11 ноября 2025, 08:44

Фото: Общественное Львов
Во Львове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, из-за которой пострадали 17 человек. Среди них – 14 учеников, работница заведения и два контактных лица

Об этом сообщило "Суспільне Львів" со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Основным очагом этого чрезвычайного эпидемиологического случая определен лицей Орияна.

По словам заместителя директора по медицинской части больницы Андрея Орфина, первые пациенты начали поступать с 5 ноября с симптомами тошноты, многократной рвоты, болей в животе, повышенной температуре, слабости и диарее.

Пациентам отобрали материалы для установления возбудителя инфекции, результаты бактериологических и вирусологических исследований ожидаются в ближайшее время.

Эпидемиологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней проводят расследование: опрашивают госпитализированных, анализируют продукты питания и воду в заведении.

Источник инфекции и факторы передачи пока устанавливаются.

Во Львовском центре контроля болезней официально не называют учебное заведение, однако в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВ подтвердили, что речь идет о лицее Орияна.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, что привело к массовому отравлению (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киевской области зарегистрирована вспышка вирусной инфекции Коксаки – заболели 13 детей. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают причины распространения инфекции и принимают противоэпидемические меры для локализации вспышки.

