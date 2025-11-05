08:39  05 ноября
05 ноября 2025, 08:58

На Киевщине зафиксировали вспышку вируса Коксаки: заболели 13 детей

05 ноября 2025, 08:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киевской области зарегистрирована вспышка вирусной инфекции Коксаки – заболели 13 детей

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Двенадцать детей уже завершили лечение и поправились. Еще один ребенок на 4 ноября находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают причины распространения инфекции и принимают противоэпидемические меры для локализации вспышки.

Новые случаи на сегодняшний день не зафиксированы.

Что известно о вирусе

Коксаки – это энтеровирусная инфекция, передающаяся фекально-оральным, воздушно-капельным и контактно-бытовым путям.

Чаще всего заражение происходит через грязные руки, немытую пищу или воду.

Инкубационный период длится от 3 до 6 дней. Основные симптомы: высокая температура, боль в горле, сыпь во рту и ладонях, тошнота, слабость. В большинстве случаев болезнь проходит через 7-10 дней, но иногда может вызвать осложнения – менингит или миокардит.

Врачи отмечают, что вакцины от вируса Коксаки не существует, поэтому основная защита – соблюдение гигиены:

  • регулярно мыть руки с мылом;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • пить только кипяченую или бутылированную воду;
  • дезинфицировать игрушки и поверхности в помещении.

При первых симптомах следует обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей. Препараты передали в медицинские учреждения, где дети находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время приступят к лечению.

