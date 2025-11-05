На Киевщине зафиксировали вспышку вируса Коксаки: заболели 13 детей
В Киевской области зарегистрирована вспышка вирусной инфекции Коксаки – заболели 13 детей
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Двенадцать детей уже завершили лечение и поправились. Еще один ребенок на 4 ноября находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают причины распространения инфекции и принимают противоэпидемические меры для локализации вспышки.
Новые случаи на сегодняшний день не зафиксированы.
Что известно о вирусе
Коксаки – это энтеровирусная инфекция, передающаяся фекально-оральным, воздушно-капельным и контактно-бытовым путям.
Чаще всего заражение происходит через грязные руки, немытую пищу или воду.
Инкубационный период длится от 3 до 6 дней. Основные симптомы: высокая температура, боль в горле, сыпь во рту и ладонях, тошнота, слабость. В большинстве случаев болезнь проходит через 7-10 дней, но иногда может вызвать осложнения – менингит или миокардит.
Врачи отмечают, что вакцины от вируса Коксаки не существует, поэтому основная защита – соблюдение гигиены:
- регулярно мыть руки с мылом;
- тщательно мыть овощи и фрукты;
- пить только кипяченую или бутылированную воду;
- дезинфицировать игрушки и поверхности в помещении.
При первых симптомах следует обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
