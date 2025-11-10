Во Львове после укуса кота умерла женщина: подозревают бешенство

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 9 ноября, во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя жительница Волыни, у которой подозревают бешенство

Об этом пишет ZAXID.NET, передает RegioNews.

По словам заведующей 4-го диагностического отделения Тамила Алексанян, женщина попала в больницу в начале ноября в крайне тяжелом состоянии.

Родные женщины рассказали, что 8 августа она подобрала укусившего ее маленького котика. На укус поначалу не обратили внимания ни сама женщина, ни врачи. Поэтому антирабическое лечение не было проведено вовремя, и болезнь развилась.

Пациентку госпитализировали в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако 9 ноября она скончалась.

Лабораторное подтверждение бешенства еще ожидается.

По словам врачей, болезнь не поддается лечению, однако ее можно предотвратить, если вовремя провести антирабическое лечение после укуса или ослюнения подозрительного животного.

Во Львовской области последний летальный случай от бешенства был зафиксирован в ноябре 2018 года.

Как защититься от бешенства:

Избегать контактов с беспризорными и дикими животными. Вакцинировать домашних животных от бешенства. При укусе неизвестного животного – промыть рану, обработать спиртом или йодом и немедленно обратиться к врачу. За домашним животным следует установить ветеринарное наблюдение.

По словам Ирины Кулиш, заведующей отделением особо опасных инфекций, все, кто получил своевременное антирабическое лечение, не заболели бешенством.

