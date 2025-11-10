12:27  10 ноября
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 14:04

Во Львове после укуса кота умерла женщина: подозревают бешенство

10 ноября 2025, 14:04
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 9 ноября, во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя жительница Волыни, у которой подозревают бешенство

Об этом пишет ZAXID.NET, передает RegioNews.

По словам заведующей 4-го диагностического отделения Тамила Алексанян, женщина попала в больницу в начале ноября в крайне тяжелом состоянии.

Родные женщины рассказали, что 8 августа она подобрала укусившего ее маленького котика. На укус поначалу не обратили внимания ни сама женщина, ни врачи. Поэтому антирабическое лечение не было проведено вовремя, и болезнь развилась.

Пациентку госпитализировали в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако 9 ноября она скончалась.

Лабораторное подтверждение бешенства еще ожидается.

По словам врачей, болезнь не поддается лечению, однако ее можно предотвратить, если вовремя провести антирабическое лечение после укуса или ослюнения подозрительного животного.

Во Львовской области последний летальный случай от бешенства был зафиксирован в ноябре 2018 года.

Как защититься от бешенства:

  1. Избегать контактов с беспризорными и дикими животными.
  2. Вакцинировать домашних животных от бешенства.
  3. При укусе неизвестного животного – промыть рану, обработать спиртом или йодом и немедленно обратиться к врачу.
  4. За домашним животным следует установить ветеринарное наблюдение.

По словам Ирины Кулиш, заведующей отделением особо опасных инфекций, все, кто получил своевременное антирабическое лечение, не заболели бешенством.

Напомним, на Харьковщине в селе Лиман ребенка покусал бешеный кот. Во время обследования оказалось, что девочку укусил котенок в возрасте около 3-4 месяцев, который не был привит против бешенства. Впоследствии животное нашли мертвым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вакцина Львов Волынская область животные лечение бешенство кот укус
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 10:55
Ребенок разрисовал фломастерами кота: его забрали из семьи, а отцу девочки грозит штраф, — полиция Львовщины
03 ноября 2025, 19:30
Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью
31 октября 2025, 18:59
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха
10 ноября 2025, 16:15
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 15:59
Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали
10 ноября 2025, 15:45
Женщина из Тернополя потеряла более 100 тысяч гривен из-за мошенников
10 ноября 2025, 14:59
В Харьковской области загорелся жилой дом: что известно
10 ноября 2025, 14:55
От 50 до 163 млн грн: НАБУ проверяет возможное присвоение средств на строительстве больницы в Полтаве
10 ноября 2025, 14:45
В Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками
10 ноября 2025, 14:38
В Тернопольской области грузовик врезался в магазин
10 ноября 2025, 13:51
ГНСУ не раскрывает, покинул ли страну совладелец "Квартала 95" Миндич
10 ноября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »