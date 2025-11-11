У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб

Фото: Суспільне Львів

У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, через який постраждали 17 людей. Серед них – 14 учнів, працівниця закладу та двоє контактних осіб

Про це повідомило "Суспільне Львів" із посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Основним осередком цього надзвичайного епідеміологічного випадку визначено ліцей Оріяна.

За словами заступника директора з медичної частини лікарні Андрія Орфіна, перші пацієнти почали надходити з 5 листопада з симптомами нудоти, багаторазового блювання, болю у животі, підвищеної температури, слабкості та діареї.

Пацієнтам відібрали матеріали для встановлення збудника інфекції, результати бактеріологічних та вірусологічних досліджень очікуються найближчим часом.

Епідеміологи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять розслідування: опитують госпіталізованих, аналізують продукти харчування та воду у закладі.

Джерело інфекції та фактори передачі поки що встановлюються.

У Львівському центрі контролю хвороб офіційно не називають навчальний заклад, однак у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА підтвердили, що йдеться про ліцей Оріяна.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм, що призвело до масового отруєння (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України).

