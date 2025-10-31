Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью

фото: Детская больница Святого Николая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Детскую больницу Святого Николая.

Как сообщили в заведении, 16-летняя пациентка с детства занимается акробатикой и танцами. Во время одной из тренировок Ирина заметила пульсацию под ребром слева. Впоследствии на том месте появилось выпячивание.

Врачи диагностировали у нее редкую опухоль Франца-Грубера, которая встречается в примерно 1-2% случаев экзокринных (касающихся желез наружной секреции – ред.) новообразований поджелудочной железы.

Врачи впервые провели схожую операцию благодаря работе-хирургу Da Vinci.

