В Днепре неравнодушные горожане бьют тревогу из-за отравления животных. Неизвестные убили собак прямо у местной гимнации

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре в районе гимназии №75 неизвестные злоумышленники отравили уличные собаки. В Коммунальное предприятие "Зооконтроль" уже отправили соответствующую заявку.

"Возможно, кто-то был свидетелем или знает какую-либо информацию о том, кто мог это сделать, просьба отозваться, анонимность гарантируется", – обратился местный житель.

Владельцев животных призывают быть внимательными. Ведь злоумышленники могли покидать яд в разных районах города.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.