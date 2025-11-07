В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
В Днепре неравнодушные горожане бьют тревогу из-за отравления животных. Неизвестные убили собак прямо у местной гимнации
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Днепре в районе гимназии №75 неизвестные злоумышленники отравили уличные собаки. В Коммунальное предприятие "Зооконтроль" уже отправили соответствующую заявку.
"Возможно, кто-то был свидетелем или знает какую-либо информацию о том, кто мог это сделать, просьба отозваться, анонимность гарантируется", – обратился местный житель.
Владельцев животных призывают быть внимательными. Ведь злоумышленники могли покидать яд в разных районах города.
Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.