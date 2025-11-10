12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 14:04

У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ

10 листопада 2025, 14:04
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна мешканка Волині, у якої підозрюють сказ

Про це пише ZAXID.NET, передає RegioNews.

За словами, завідувачки 4-го діагностичного відділення Таміла Алексанян, жінка потрапила до лікарні на початку листопада у вкрай тяжкому стані.

Рідні жінки розповіли, що 8 серпня вона підібрала маленького котика, який її вкусив. На укус спочатку не звернули уваги ні сама жінка, ні лікарі. Через це антирабічне лікування не було проведене вчасно, і хвороба розвинулась.

Пацієнтку госпіталізували у реанімацію, підключили до апарата штучної вентиляції легень, проте 9 листопада вона померла.

Лабораторне підтвердження сказу ще очікується.

За словами лікарів, хвороба не піддається лікуванню, проте її можна запобігти, якщо вчасно провести антирабічне лікування після укусу чи ослинення підозрілої тварини.

На Львівщині останній летальний випадок від сказу був зафіксований у листопаді 2018 року.

Як захиститися від сказу:

  1. Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами.
  2. Вакцинувати домашніх тварин від сказу.
  3. При укусі невідомої тварини – промити рану, обробити спиртом або йодом і негайно звернутися до лікаря.
  4. За домашньою твариною слід встановити ветеринарне спостереження.

За словами Ірини Куліш, завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій, всі, хто отримав вчасне антирабічне лікування, не захворіли на сказ.

Нагадаємо, на Харківщині в селі Лиман дитину покусав скажений кіт. Під час обстеження виявилось, що дівчинку вкусило кошеня віком близько 3-4 місяців, яке не було щеплене проти сказу. Згодом тварину знайшли мертвою.

