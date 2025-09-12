19:12  12 сентября
12 сентября 2025, 16:55

На Харьковщине ребенка покусал бешеный кот

12 сентября 2025, 16:55
Специалисты в Харьковской области устанавливают все обстоятельства инцидента. Как оказалось, у кота, покусавшего ребенка в селе Лиман, обнаружили бешенство

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 августа. Местная жительница сообщила, что во дворе ее внуку покусал котенка, который через две недели умер. Во время обследования оказалось, что девочку укусил котенка в возрасте около 3-4 месяцев, который не был привит против бешенства.

По словам женщины, ее внучка пыталась взять котенка на руки. Однако животное укусило его за кисть правой руки. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.

В домохозяйстве провели вынужденную вакцинацию двум домашним животным.

"В очередной раз напоминаем, что бешенство - это чрезвычайно опасная и неизлечимая вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему животных и человека и всегда заканчивается смертью. Вирус передается со слюной больного животного, чаще всего из-за укуса, царапины или попадания слюны на слизистые оболочки, или поврежденную кожу", - отметили в ДПСС.

Напомним, если человека укусило животное необходимо:

  • промыть рану;
  • обратиться к травмпункту;
  • получить дозу вакцины от бешенства (при необходимости это может быть также антирабический иммуноглобулин);
  • сообщить об инциденте местным органам контроля животных;
  • Продолжать вакцинацию у врача, к которому направили.
