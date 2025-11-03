Ребенок разрисовал фломастерами кота: его забрали из семьи, а отцу девочки грозит штраф, — полиция Львовщины

Как сообщили в полиции Львовской области, им оказался 30-летний житель Золочевского района, передает RegioNews.

На мужчину составлены административные протоколы по ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Ему грозит штраф.

Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения.

Между тем, кота добровольно передали зоозащитникам, где он будет находиться до принятия законного решения.

Напомним, за подобные действия в отношении животных предусмотрена административная ответственность. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за поведением детей и не допускать жестокого обращения с животными.