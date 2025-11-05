Ціни на цибулю в Україні знову змінюються: скільки тепер коштує кілограм
Вже кількі тижнів ціни на цибулю в Україні змінюються. Основною причиною називають зниження якості овочів
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Експерти зазначили, що зараз цибуля наразі розділилась на якісну та вкрай неякісну. Тому вартість продовжує падати. Аналітики пояснили, що таке може траплятися, коли в галузь "заходять" агарії, які займалися іншими напрямками і неправильно розраховують площі посівів.
Наразі в середньому кілограм цибулі в супермаркетах коштує:
- Auchan 7,99 гривні за кілограм;
- Novus 7,49 гривні за кілограм;
- Megamarket 8,90 гривні за кілограм;
- АТБ 7,95 гривні за кілограм;
- Сільпо 7,50 гривні за кілограм;
- Varus 7 гривень за кілограм.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.
