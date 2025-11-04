16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 23:55

В Украине растут цены на фрукты: что больше всего подорожало за последнюю неделю

04 ноября 2025, 23:55
Иллюстративное фото
На полках магазинов меняются цены на фрукты. Некоторые из них снова дорожают на фоне окончания сезона

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Яблоко на этой неделе подешевело до 20-70 гривен за килограмм. То же касается груши: цена упала до 40-110 гривен за килограмм. При этом килограмм сливы теперь подорожал до 30-45 гривен.

Среди импортных фруктов больше всего подорожали апельсины: до 60-125 гривен за килограмм. Диапазон цен на мандарины расширился до 45–160 гривен за килограмм. В то же время килограмм лимонов подешевел до 95-115 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки . При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.

