За последнюю неделю в Украине снова менялись цены на овощи. При этом морковь и огурцы продолжают дорожать

В Украине за последнюю неделю упала цена на лук до 7-9 гривен за килограмм. При этом морковь подорожала до 9-12 гривен за килограмм. Огурцы из-за завершения сезона реализации тоже дорожают – уже до 100-130 гривен за килограмм.

При этом килограмм помидоров подорожал до 40–100 гривен. Пекинская и цветная капуста начали дешеветь: до 15-25 гривен и 30-35 гривен за килограмм. Стоимость брокколи тоже упала: до 40-55 гривен за килограмм.

Частей тоже подорожал – до 80-150 гривен за килограмм. Петрушка подорожала до 125–135 гривен за килограмм. При этом килограмм зеленого лука упал в цене до 145-160 гривен за килограмм.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.