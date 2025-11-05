13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 11:55

На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів

05 листопада 2025, 11:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Львівщині суд переглянув покарання для вчителя. Відомо, що він організував схему перетину кордону для військовозобов'язаних

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому вчитель загальноосвітньої школи міста Стрия був затриманий після того, як він отримав 17,5 тисячі доларів США. За ці гроші він обіцяв вплинути на прикордонника, щоб його "клієнт" зміг перетнути кордон у напрямку країн Європейського Союзу.

На суді вчитель визнав свою провину. За його совами, влітку минулого року він познайомився з прикордонником на відпочинку, і той сказав, що в разі потреби, може посприяти у перетині кордону. Суд першої інстанції призначив штраф у розмірі 85 тисячі гривень.

Проте відповідно до статті 53 Кримінального кодексу, розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди або отриманого внаслідок злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого статтею, за якою засуджується особа.

Апеляційний суд із цим погодився. Тому штраф збільшили до 730 тисяч гривень. Тобто, до суми, яку він отримав від "клієнта".

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Львів ухилення від мобілізації перетин кордону
Полковник Міноборони переправляв ухилянтів до Молдови: ціна питання - 7,5 тисячі євро
04 листопада 2025, 21:20
На Полтавщині "бізнесвумен" продавала військовому довідку за 6 тисяч доларів
04 листопада 2025, 18:15
На Закарпатті ділок влаштував "подорожі" для ухилянтів за тисячі доларів
03 листопада 2025, 15:25
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині жінка залишила без догляду 4 тварини – вони загинули: що загрожує власниці
05 листопада 2025, 14:44
П'ять авто, квадрокоптер і $8000 з людини: викрито організовану банду переправників через річку Тиса
05 листопада 2025, 14:36
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
05 листопада 2025, 14:23
В Одесі турецький підприємець підробляв одяг відомих марок в Україні: що вирішив суд
05 листопада 2025, 14:15
Ворожий шпигун під прикриттям: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську
05 листопада 2025, 14:06
У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45
На Волині водій влетів у дорожній відбійник
05 листопада 2025, 13:37
Привласнювали квартири самотніх померлих: на Чернігівщині викрили групу "чорних рієлторів"
05 листопада 2025, 13:32
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 13:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »