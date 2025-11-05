Ілюстративне фото

На Львівщині суд переглянув покарання для вчителя. Відомо, що він організував схему перетину кордону для військовозобов'язаних

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому вчитель загальноосвітньої школи міста Стрия був затриманий після того, як він отримав 17,5 тисячі доларів США. За ці гроші він обіцяв вплинути на прикордонника, щоб його "клієнт" зміг перетнути кордон у напрямку країн Європейського Союзу.

На суді вчитель визнав свою провину. За його совами, влітку минулого року він познайомився з прикордонником на відпочинку, і той сказав, що в разі потреби, може посприяти у перетині кордону. Суд першої інстанції призначив штраф у розмірі 85 тисячі гривень.

Проте відповідно до статті 53 Кримінального кодексу, розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди або отриманого внаслідок злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого статтею, за якою засуджується особа.

Апеляційний суд із цим погодився. Тому штраф збільшили до 730 тисяч гривень. Тобто, до суми, яку він отримав від "клієнта".

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.