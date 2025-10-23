08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС

Фото: Національна поліція
На Львівщині 26-річний мешканець Шептицького району постане перед судом за скоєні злочини на автозаправних станціях

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 18 травня чоловік пограбував одну АЗС, погрожуючи працівниці та забравши 13 тисяч гривень. Того ж дня він намагався пограбувати ще одну станцію у місті Шептицький, але касирка відмовилася передати виручку, і нападнику довелося тікати.

Зловмисника затримали оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований до суду.

Обвинуваченому загрожує максимальне покарання – до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.

