На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС

На Львівщині 26-річний мешканець Шептицького району постане перед судом за скоєні злочини на автозаправних станціях

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 18 травня чоловік пограбував одну АЗС, погрожуючи працівниці та забравши 13 тисяч гривень. Того ж дня він намагався пограбувати ще одну станцію у місті Шептицький, але касирка відмовилася передати виручку, і нападнику довелося тікати.

Зловмисника затримали оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований до суду.

Обвинуваченому загрожує максимальне покарання – до десяти років позбавлення волі.

