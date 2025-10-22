09:30  22 жовтня
22 жовтня 2025, 10:46

34 тис. грн штрафу: начальника ТЦК на Львівщині покарали за призов доглядальника тяжкохворого батька

22 жовтня 2025, 10:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Золочівський районний суд Львівської області оштрафував виконувача обов'язків начальника Золочівського районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тисячі гривень через незаконний призов на військову службу

Про це пише hromadske з посиланням на постанову суду від 16 жовтня, передає RegioNews.

Йдеться про 44-річного Володимира Маліцького, єдиного доглядальника свого 82-річного батька з інвалідністю І групи, якого мобілізували військові цього військкомату у селі Сасів на Львівщині.

Суд визнав посадовця винним за ч. 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду.

За це його оштрафували на 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, у селі Сасів, розташованому в Золочівському районі Львівської області, літній чоловік, прикований до ліжка, залишився сам у своєму будинку без належного догляду. Його єдиний син, який раніше опікувався ним, був мобілізований після звернення до ТЦК для продовження відстрочки.

Завдяки спільним діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами вдалося вирішити у найкоротші строки.

Також прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП.

Читайте також:

