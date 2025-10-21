19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 20:47

Харьков бьет рекорды штрафов ТЦК: более 3,3 тыс. производств

21 октября 2025, 20:47
Фото: Опендатабот
Харьковщина оказалась среди регионов с наибольшим количеством штрафов ТЦК за нарушение правил военного учета в этом году

Об этом сообщает Опендатабот, передает RegioNews.

По состоянию на октябрь 2025 года Харьковщина оказалась среди лидеров по количеству штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета. В регионе зарегистрировали 3 349 производств, что составляет около 7% от общего количества по стране. Самые высокие показатели зафиксированы в столице, в то время как в западных областях количество штрафов остается самым низким.

С начала 2025 года по Украине было открыто более 47 тысяч производств, из которых почти треть уже завершена. Ежемесячно ТЦК фиксируют в среднем около 4,5 тысяч новых нарушений. Рекордным стал июль, когда было открыто 7 595 производств, большинство из которых – в Киеве. В Сумской области двое мужчин получили по девять производств, что стало наибольшим показателем штрафов на одного человека.

Самые низкие показатели штрафов отмечаются в западных областях и на территориях, где продолжаются активные боевые действия. Например, на Львовщине зафиксировано 626 производств, а в Луганской области – всего 11. Большинство оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет (около 80% случаев), тогда как на женщин приходится 98 производств или 0,2% от общего количества. Новый механизм постановки на военный учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, который заработал с 31 июля 2025 года, уже привел к 26 производствам.

Напомним, что проверить наличие просроченных штрафов ТЦК можно через сервис Опендатабота. Всего более тысячи производств за 2025 год зафиксировали в 18 регионах Украины, причем абсолютным лидером остается Киев с 7 163 случаями.

Ранее сообщалось, пограничники Житомирщины задержали двух мужчин, пытавшихся пересечь границу с Беларусью. Мужчины прятались в маскировочном снаряжении.

