Схватка на предприятии в Каменском: ТЦК и СП в конфликте с гражданскими – официальный комментарий

Фото: иллюстративное

В ходе оповещения военнообязанных граждан возник конфликт между работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и группой гражданских лиц

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории частного предприятия, видео с которого распространяется в Интернете. Пока обстоятельства происшествия выясняются, продолжается проверка, результаты которой будут обнародованы.

Руководство Днепропетровского областного ТЦК и СП отметило постоянный контроль за соблюдением служебной дисциплины. Любые случаи, свидетельствующие о превышении полномочий военнослужащими, проходят тщательную внутреннюю проверку для предоставления объективной правовой оценки.

Напомним, в Тернополе мобилизовали руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов. Этот шаг может осложнить поставки медицинских средств для военных и гражданских госпиталей.