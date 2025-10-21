19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 17:22

В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"

21 октября 2025, 17:22
В 2025 году в Украине наблюдается рост количества производств против мужчин, нарушающих правила военного учета

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота, передает RegioNews.

Больше всего таких случаев — в Киеве, где зафиксировано более семи тысяч производств. Далее следуют Сумы, Одесса, Днепр и Харьков. На западе страны — самые низкие показатели: во Львовской области их чуть больше шестисот, в Ровенской — менее пятисот, а в Ивано-Франковской — чуть больше трехсот.

Всего с начала года открыто более 47 тысяч производств за нарушение военного учета, что в среднем составляет около 4,5 тысяч ежемесячно.

Подавляющее большинство штрафов для мужчин, но есть и 98 случаев, когда оштрафовали женщин. Самый яркий случай в Сумской области: двое мужчин получили по девять штрафов каждый.

Размеры штрафов в период военного положения значительно выросли. За неявку в военкомат или неподачу информации в ТЦК штраф может достигать более 25 тысяч гривен.

Причины такой региональной разницы в количестве производств могут быть связаны как с демографией, так и с активностью работы территориальных центров комплектования.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклонистам в подделке медсправок.

